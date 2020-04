പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ക്രൂരത തുടരുന്നു, ഇത്തവണ ഇരയായത് മൂന്നു കുരുന്നുകൾ

ഗോഡ്കി: പാക്കിസ്ഥിനാലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം തുടരുന്നു. ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും നേരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാർത്ത ആരുടേയും ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നതാണ്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഗോഡിക്ക് സമീപം മാർവാരി അറ്റ് മുഹമ്മദ് മഹറിൽ ആറുവീടുകൾ ആണ് തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചത്.

ഇതിലാണ് മൂന്നു കുരുന്നുകൾ വെന്തു മരിച്ചത്. ഇവരുടെ അമ്മയെയും മറ്റു രണ്ടു കുട്ടികളെയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീവപ്പില്‍ ഏഴു വയസുകാരന്‍ കാര്‍തേന്‍ ബീല്‍, ആറു വയസുകാരി റുബിന ബീല്‍, നാലു വയസുകാരന്‍ കലേഷ് ബീല്‍ എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടത്തിയത് വ്യാപകമായ ക്യാമ്പയിൻ

തീവപ്പില്‍ വീടുകള്‍ പൂര്‍ണമായി കത്തിനശിച്ചു. അതേസമയം അഗ്നിശമനസേനയോ പോലീസോ സര്‍ക്കാര്‍ അധികൃതരോ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പരാതി.

WARNING: GRAPHIC CONTENT.#Breaking A House of Hindu bhail community set on fire 3 small children are dead, burnt alive while a woman is severely burned in village, Daad Laghari, Dherki, Ghotki, Sindh, Pakistan pic.twitter.com/Jt23Odjbvz

— Rahat Austin (@johnaustin47) April 5, 2020