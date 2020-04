പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യം; ചിലർക്ക് ആവേശം കൂടി; ദീപം തെളിയിക്കലിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച്‌ കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു

ജയ്പൂര്‍: രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് രാജ്യം. ജയ്പൂരിൽ ആവേശം കൂടി ദീപം തെളിയിക്കലിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച്‌ കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ലെന്നും തീയണച്ചതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചെന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ മാഹിം പ്രതാപ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ജയ്പൂരില്‍ നടന്ന അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ അഞ്ചിന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ആ്ഹ്വാനം ചെയ്തത്. നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തത്.

Massive fire in a building in my neighborhood from bursting crackers for #9baje9mintues. Fire brigade just drove in. Hope everyone’s safe. pic.twitter.com/NcyDxYdeFW

— Mahim Pratap Singh (@mayhempsingh) April 5, 2020