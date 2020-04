ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ചും പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും മനസു തുറന്ന് സ്മൃതി മന്ദാന

രാജ്യം ലോക്ഡൗണില്‍ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ കായിക പ്രേമികള്‍ക്ക് ആകെയുള്ള നേരം പോക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ ലൈവ് ചാറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. നിരവധി താരങ്ങള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും ട്വിറ്ററിലും ലൈവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഇതാ ഇന്ത്യന്‍ വുമണ്‍സ് ടീമില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധകരുള്ളതും യുവാക്കള്‍ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്‌സ് വുമണും ടീമിലെ ക്വീനുമായ സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് ട്വിറ്റര്‍ വൈവില്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിസിസിഐ വുമണ്‍ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ആണ് താരം വന്നത്. നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് താരത്തിനോട് ആരാധകര്‍ ചോദിച്ചത്. കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങളും പ്രണയെത്തെ കുറിച്ചും പങ്കാളിയെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം താരം മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യ ചോദ്യം തന്നെ സിംഗിള്‍ ആണോ എന്നായിരുന്നു. ആരാധകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇതും തന്നെ ആകും. എന്നാല്‍ താരം ഇതിന് ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പകരം അക്കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് മറുപടി കുറിച്ചത്.

ആരാണ് ക്രഷെന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെറുപ്പകാലം മുതല്‍ ബോളിവുഡ് താരം ഹൃത്വിക് റോഷനോടാണ് ക്രഷെന്നാണ് സ്മൃതി പറഞ്ഞത്.

Since my childhood @iHrithik 😍😍 https://t.co/XROWazvqNr

സ്മൃതിയുടെ ലൈഫ് പാര്‍ട്ണര്‍ ആവാന്‍ എന്താണ് യോഗ്യതയെന്നാണ് മറ്റൊരു ആരാധകന്റെ ചോദ്യം. ഇതിന് താരം കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കി. രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.’ഒന്നാമത് അയാള്‍ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആളായാരിക്കണം. രണ്ടാമത് അയാള്‍ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷന്‍ പാലിക്കുന്ന ആളാവണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ താരത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അത്ര തന്നെ.

Number 1-He should love me

Number 2-He should follow criteria number one 👆🏼😜 https://t.co/OCRKESUqif

— Smriti Mandhana (@mandhana_smriti) April 3, 2020