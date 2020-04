ശ്രീനഗർ : കോവിഡ് വൈറസ് ബാധക്കിടെയും, അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്താന്റെ വെടി നിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം.ജമ്മു കശ്മീരിലെ മാങ്കോട്ടിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം രാവിലെ 7:40 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണിത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ആയുധങ്ങളും, ഷെല്ലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇന്ത്യൻ സേന ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Jammu & Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Mankote today at about 7:40 AM by firing with small arms & shelling with mortars along LoC. Indian Army is retaliating.

— ANI (@ANI) April 7, 2020