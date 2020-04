ഇന്‍ഡോര്‍: ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ചുമന്ന് മുസ്ലിം യുവാക്കള്‍. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറിലാണ് സംഭവം. 65 കാരിയായ സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവാന്‍ പോലും വാഹനം കിട്ടാതായതോടെയാണ് യുവാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. കൊറോണ ഭീതി കാരണം ബന്ധുക്കളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സംസ്‌കാര ചടങ്ങിന് എത്തിയിരുന്നില്ല. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാരണം മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാനാകാതെ വലഞ്ഞ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായവും ഇവർ നൽകി. മുഖാവരണവും ധരിച്ച്‌ മൃതദേഹം തോളിലേറ്റി രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഇവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയത്. കൂടാതെ സംസ്‌കാരത്തിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്‌തുനൽകുകയുമുണ്ടായി.

This video is from Indore.

A Hindu woman died, no one came forward to help because of #Covid_19 fear.

Muslims carried bier on their shoulders to crematorium.

pic.twitter.com/UJTCAa0vXZ

— خالد RebelPower (@KhalidRadical1) April 6, 2020