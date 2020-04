യുഎഇയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു, ഒരു വിദേശി കൂടി മരിച്ചു

ദുബായ് : യുഎഇയിൽ ഒരാൾ കൂടി കോവിഡ് 19ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഏഷ്യൻ പൗരനാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇയാൾക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും,ഇതോടെ രാജ്യത്ത് വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12ആയെന്നും യുഎഇ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം പുതുതായി 283പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2,359ആയി ഉയർന്നു. 19പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചതോടെ, രോഗ വിമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 186ലെത്തി. കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായതായും പുതിയതായി രോഗ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ പലതും ക്വാറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥകളും, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനാലാണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات

The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#stayhome#coronavirus#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/wlB5NprXct

— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية – MOHAP UAE (@mohapuae) April 7, 2020