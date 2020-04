രാജ്യത്തെ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലാവധി നീട്ടിയതിനെതിരെ പി ചിദംബരം : പ്രതികരണമിങ്ങനെ

ന്യൂ ഡൽഹി : കോവിഡ് 19 വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിയതിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി പി ചിദംബരം. രാജ്യത്തെ ദരി​ദ്രരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമ്പാദിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നു ചിദംബരം ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

But beyond the lockdown, what was ‘new’ in PM’s new year message?

It is obvious that livelihood for the poor — their survival — is not among the priorities of the government.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 14, 2020