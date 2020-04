ഈ രാമായാണ കഥാപാത്രമാണ് ക്രിക്കറ്റില്‍ പ്രചോദനമായ തനിക്ക് പ്രചോദനമായത് ; സെവാഗ്

മുംബൈ: തനിക്ക് ക്രിക്കറ്റില്‍ പ്രചോദനമായത് ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രമാണെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം വിരേന്ദര്‍ സെവാഗ് പ്രചോദനമായത് രാമായണത്തില്‍ ശ്രീരാമനെ സഹായിച്ച വാനരസേനയില്‍ അംഗമായിരുന്ന ബാലിയുടെ മകന്‍ കൂടിയായ അംഗദനാണ് തന്റെ പ്രചോദനമെന്നാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

ട്വിറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാമായണം സീരിയലില്‍ നിന്നുള്ള അംഗദന്റെ ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് സെവാഗ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

So here is where i took my batting inspiration from 🙂

Pair hilana mushkil hi nahi , namumkin hai . #Angad ji Rocks pic.twitter.com/iUBrDyRQUF

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 12, 2020