“പ്ലേഗ്, വസൂരി ഒക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു; കൊറോണയെയും കീഴടക്കും; പ്രതീക്ഷയുടെ വാക്കുകളുമായി ​ഗായിക

കോവിഡ് ഭീതിയിലൂടെ ലോകം ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ സിനിമാ പ്രവർത്തകരും കലാകാരൻമാരുമെല്ലാം അവരുടെ ജനതക്ക് താങ്ങായി ഒപ്പമുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആരാധകരമായി നിരന്തരം ഇവർ സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്തിൽ പ്രതീക്ഷയയുടെ വാക്കുകളുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആശാ ബോസ് ലെ. “പ്ലേഗ്, വസൂരി, ടിബി, പോളിയോ തുടങ്ങിയ നിരവധി പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ടായ കാലത്തെ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ നേരിട്ടതിന്റെ അനുഭവമുണ്ടെന്നും താരം കുറിച്ചു.

അധികാരികൾ പറയുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ച് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലിരിക്കാനും താരം നിർ​ദേശം നൽകി, താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു.

I’ve lived thru many epidemics including plague, smallpox, TB, polio etc & several wars including world war 2 & though this pandemic is bad, we shall overcome it. Stay home as ordered & we shall be fine @PMOIndia

