ഇനി കല്യാണ വേദിയായി മാറുക സൂം ആപ്പ്; ഓൺലൈൻ വിവാഹങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി ​ഗവർണ്ണർ

ന്യൂയോർക്ക്; ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് പല വിവാഹങ്ങളും മാറ്റിവക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അപൂർവ്വമായ നടപടിയുമായി ന്യൂയോർക്ക് ​ഗവർണ്ണർ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പല വിവാഹങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുന്ന കാഴ്ച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ​ഗവർണ്ണർ ആൻഡ്രൂ കുമോ പുതിയ നടപടിയുമായെത്തിയത്.

ഇത്തരത്തിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിവാഹത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്, വെർച്വലായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസും നൽകും.

ഈ വരുന്ന മെയ് 15 വരെ ലോക്ക്ഡൌണ്‍ നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം, വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിന് വ്യാപകമായി ലോകത്ത് ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന സൂം ആപ്പിലാണ് വിവാഹം നടത്തേണ്ടി വരുക.

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference.

