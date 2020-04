ന്യൂഡൽഹി: എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി സ്ഥാപകരിലൊരാളും പ്രമുഖ വാർത്താ അവതാരകനുമായ അർണബ് ഗോസാമി. ചാനലിലെ തത്സമയ ചർച്ചാ വേളയിലാണ് അർണബ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാൽഗഡിൽ നടന്നത് തെറ്റിധരണയുടെ പുറത്തുണ്ടായ അക്രമമല്ലെന്നും അതിനു പിന്നിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണെന്നുമാണ് അർണബ് ചാനൽ ചർച്ചക്കിടെ പറഞ്ഞത്. വിഷയത്തിൽ പുറത്തുവരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകളിൽ നിശ്ബദത പാലിക്കുന്നതിനാൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡിന് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസ്യത അവശേഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അർണബ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Arnab Goswami resigns from the Editors Guild of India live on air.

Well done #ArnabGoswami 🙌@republic @Republic_Bharat @aishkapoor pic.twitter.com/n4CNVexI8G

— Kashyap Patel 🇮🇳 (@kashyap9991) April 20, 2020