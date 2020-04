മുംബൈ : പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രാഹുൽ ​ഗാന്ധി. ഇർ‌ഫാൻ‌ ഖാന്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ ഖേദമുണ്ട്. വൈവിധ്യവും കഴിവുമുള്ള നടനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആഗോള സിനിമ–ടിവി വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ആരാധകരോടും എന്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നു രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത.

I’m sorry to hear about the passing of Irrfan Khan. A versatile & talented actor, he was a popular Indian brand ambassador on the global film & tv stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans at this time of grief.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2020