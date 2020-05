നസീറുദ്ദീന്‍ ഷായെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്ത; പ്രതികരണവുമായി മകൻ

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ മറ്റൊരു അതുല്യ നടനായ നസീറുദ്ദീന്‍ ഷായെ അനാരോഗ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍, ഋഷി കപൂർ എന്നിവരുടെ വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലായിരുന്ന ആരാധകർ ഏറെ ആശങ്കയോടെ ഈ വിവരം കേട്ടത്. ഇന്നലെ രാത്രി ആയിരക്കണക്കിന് ട്വീറ്റുകള്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിച്ചതോടെ നസീറുദ്ദീന്‍ ഷായുടെ മകനും നടനുമായ വിവാന്‍ ഷായ്ക്ക് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. അച്ഛന്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നും വിവാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ബാബയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണ്. ഇര്‍ഫാന്‍ ഭായിക്കും ചിന്തു ജീക്കും (ഋഷി കപൂര്‍) വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. അവരെ ഒരുപാടു മിസ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് അഗാധമായ വ്യസനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കെല്ലാമൊപ്പമുണ്ടെന്നും വിവാന്‍ ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

All well everyone! Baba’s just fine. All the rumours about his health are fake. He’s keeping well 🙏Praying for Irfan Bhai and Chintu ji. Missing them a lot. Deepest condolences to their families. Our hearts go out to all of them. It’s a devastating loss for all of us 😔🙏

— Vivaan Shah (@TheVivaanShah) April 30, 2020