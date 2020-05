നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പാസ് വേർഡ് തരാമോയെന്ന് ആരാധകൻ; കൈ നിറയെ സമ്മാനവുമായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം സുനിൽ ഛേത്രി

ന്യൂഡൽഹി; ഛേത്രിയോട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പാസ് വേർഡ് തരാമോയെന്ന് ആരാധകൻ, ഇന്നലെ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്​ബാള്‍ നായകന്‍ സുനില്‍ ഛേത്രി തനിക്ക്​ ലഭിച്ച രസകരമായ ഒരു ഫേസ്​ബുക്ക്​ സന്ദേശം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു, ഛേത്രിയുടെ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സ്​ പാസ് വേര്‍ഡ്​ ആവശ്യപ്പെടുന്ന​ ആരാധക​​ന്റെ സന്ദേശമായിരുന്നു അത്​, ലോക്​ഡൗണില്‍ വലഞ്ഞ ആരാധകനാണ് ഛേത്രിയോട്​ വിചിത്ര ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്​, ‘സഹോദരാ ഛേത്രി.. നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സ്​ അക്കൗണ്ടി​​​ന്റെ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്​വേര്‍ഡും എനിക്ക്​ തരുമോ..? ലോക്​ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ പാസ്​വേര്‍ഡ്​ മാറ്റിക്കോളൂ…’ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സന്ദേശം.

എന്നാൽ ട്വിറ്ററില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തിയ സന്ദേശം ഛേത്രി ഒരു തമാശക്ക്​ പങ്കുവെച്ചതായിരുന്നുവെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കൈവിട്ട്​ പോയി, ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്​ഫോമായ സാക്ഷാല്‍ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സും​ ഛേത്രിയോട്​ ഒരു ആവശ്യവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്​, ​താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തില്‍ ഒരു ഓ​ട്ടോഗ്രാഫ് ഒപ്പിട്ട്​​ നല്‍കുമോ എന്നായിരുന്നു നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സ്​ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സിന്​ ഒരു ബാര്‍ട്ടര്‍ ഡീലാണ്​ ഛേത്രി മുന്നോട്ട്​ വെച്ചത്​, രണ്ട്​ മാസത്തെ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സ്​ സബ്​സ്​ക്രിപ്​ഷന്‍ തന്റെ ആരാധകന്​ നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ ഒപ്പ്​ വച്ച ഒരു ഷര്‍ട്ടും ചിത്രവും തരാമെന്ന്​ താരം പറഞ്ഞു, വൈകാതെ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സ്​ ഛേത്രിയുടെ ആരാധകനെ ഡബിള്‍ ഹാപ്പിയാക്കാനായി മറ്റൊരു സമ്മാനം കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട്​ മാസത്തെ നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സ്​ സബ്​സ്​ക്രിപ്​ഷനൊപ്പം ഛേത്രിയുടെ ഒപ്പിട്ട ടീ ഷര്‍ട്ടും നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു ഓഫര്‍. എന്തായാലും ആരാധകന്‍ ഹാപ്പിയായി, നെറ്റ്​ഫ്ലിക്​സിനും ഒരു ഒപ്പുവെച്ച ഷര്‍ട്ട്​ ഛേത്രി നല്‍കുമെന്ന്​ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

In the true spirit of a barter, how about you guys hand the kid a two-month subscription and I'll send a signed shirt and a picture your way? Do we have a deal? https://t.co/Ub0WaMcutg

How about we send him both the jersey and a subscription card? Let’s make his day.

Slide tackling into your DMs so we can figure out how to do this. https://t.co/gT2NvOV5ZU

— Netflix India (@NetflixIndia) May 3, 2020