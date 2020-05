ഗോതമ്പ് പാക്കറ്റിൽ 15000 രൂപ; പ്രതികരണവുമായി ആമിര്‍ ഖാൻ

മുംബൈ: ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആമിര്‍ ഖാന്‍ ഒരു ട്രക്ക് നിറയെ ഗോതമ്പ് പാക്കറ്റുകള്‍ അയച്ചുവെന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ഒരു കിലോ ഗോതമ്പ് പാക്കിലും 15000 രൂപ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതികരണവുമായി ആമിർ ഖാൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തി താന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അത് മറ്റാരെങ്കിലുമാകാമെന്നുമാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ ആമിര്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗോതമ്പ് പാക്കറ്റില്‍ പണം വച്ചയാള്‍ ഞാനല്ല. ഒന്നുകില്‍ അത് വ്യാജമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കില്‍ താന്‍ ആരാണെന്ന് ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടാന്‍ അയാള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകില്ലെന്നും ആമിർ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

Guys, I am not the person putting money in wheat bags. Its either a fake story completely, or Robin Hood doesn’t want to reveal himself!

Stay safe.

Love.

a.

— Aamir Khan (@aamir_khan) May 4, 2020