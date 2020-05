കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്ക്; ​ഗുജറാത്തിൽ പലയിടത്തും പൊലീസുമായി സംഘർഷം

ഗാന്ധിനഗര്‍ : ഗുജറാത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും പോലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മടങ്ങിപ്പോക്കിനായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സര്‍വീസുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന പേരിലാണ് സംഘര്‍ഷം നടന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് ഗുജറാത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും പോലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടാവുന്നത്.

#WATCH Gujarat: A clash erupts between migrant workers & police in Surat. The workers are demanding that they be sent back to their native places. pic.twitter.com/aiMvjHGukY

— ANI (@ANI) May 4, 2020