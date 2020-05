ന്യൂ ഡൽഹി : കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 20 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നി​ര്‍​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ന്‍. ആ​ത്മ​നി​ര്‍​ഭ​ര്‍ ഭാ​ര​ത് അ​ഭി​യാ​ന്‍ എ​ന്ന പേ​രിലുള്ള പദ്ധതി . ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് തയാറാക്കിയത്.

PM laid out a comprehensive vision, and that vision was laid out after wide consultations with several sections of the society: FM Nirmala Sitharaman #EconomicPackage pic.twitter.com/AsxHnFNlgY

