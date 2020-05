സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് : നാലാം ഘട്ട വിശദീകരണവുമായി ധനമന്ത്രി, പ്രഖ്യാപനം എട്ടു മേഖലകളിൽ

ന്യൂ ഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 20ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനെ കുറിച്ചുള്ള നാലാം ഘട്ട വിശദീകരണവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ. . പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയെ കരുത്തുള്ളതാക്കുകയും സ്വന്തം മികവുകളിൽ ഊന്നിനിന്ന് മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇവയെന്നും ധനമന്ത്രി വാർത്ത സമ്മേളനത്തിനിൽ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു.

PM had said that we should prepare for tough competition. When we speak of #AatmaNirbharBharat, we are not looking inwards, it is not isolationist policy, it is making India rely on its strengths, ready to face global challenges: FM pic.twitter.com/ciaj5dOmWM

