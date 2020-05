വണ്‍പ്ലസ് 8 പ്രോയുടെ ക്യാമറ വിവാദമാകുന്നു. വണ്‍പ്ലസ് 8 പ്രോയുടെ ഫോട്ടോക്രോം എന്ന ഫില്‍റ്ററാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളുടെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റേയും ഉള്ളിലുള്ളവ തുളച്ച് കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന എക്‌സ്‌റേ വിഷനാണ് വിവാദ കേന്ദ്രം.

കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഈ ഫീച്ചറുപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചാല്‍ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കാണാനാകും. ബെന്‍ ഗെസ്‌കിന്‍ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഉപഭോക്താവ് നടത്തിയ പരീക്ഷണ വീഡിയോയാണ് ആദ്യം ഹിറ്റായത്. പിന്നാലെ അണ്‍ബോക്‌സ് തെറാപ്പി എന്ന യുട്യൂബ് ചാനലില്‍ അടക്കം വണ്‍പ്ലസ് 8 പ്രോയുടെ ഈ ക്യാമറാ സവിശേഷത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020