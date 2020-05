വിയറ്റ്നാമില്‍ 1200 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഒറ്റക്കല്ലില്‍ തീര്‍ത്ത ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തി.വിയറ്റ്നാമിലെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ച മൈസണ്‍ ആരാധനാലയത്തിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ പുരാവസ്തു ഗവേഷണ സംഘം ഉള്‍പ്പെട്ട സംയുക്ത സംഘം ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയത്.

Reaffirming a civilisational connect.

Monolithic sandstone Shiv Linga of 9th c CE is latest find in ongoing conservation project. Applaud @ASIGoI team for their work at Cham Temple Complex, My Son, #Vietnam. Warmly recall my visit there in 2011. pic.twitter.com/7FHDB6NAxz

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 27, 2020