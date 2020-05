SHOCKING : കുരങ്ങുകള്‍ കൊറോണ സാംപിളുകള്‍ തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നു; കോവിഡ് ഭീതിയില്‍ നാട്ടുകാര്‍

മീററ്റ് • ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ കോവിഡ് -19 സംശയിക്കുന്ന രോഗികളുടെ കോവിഡ് -19 ടെസ്റ്റ് സാംപിളുകള്‍ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കൂട്ടം കുരങ്ങന്മാര്‍ ആക്രമിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കുരങ്ങുകൾ സാംപിളുകള്‍ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. മീററ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പരിസരത്താണ് സംഭവം.

മാരകമായ വൈറസ് ബാധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് കുരങ്ങുകള്‍ തട്ടിയെടുത്തത്.

പിന്നീട്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ ആക്രമിച്ച കുരങ്ങുകളിലൊന്നിനെ സാംപിള്‍ ശേഖരണ കിറ്റുകള്‍ ചവയ്ക്കുന്ന നിലയില്‍ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളില്‍ കണ്ടെത്തി.

രോഗികളില്‍ നിന്ന് വീണ്ടും സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ കുരങ്ങുകളുടെ ഭീഷണി ഏറെക്കാലമായി ഉള്ളതാണെങ്കിലും, ഈ കോവിഡ് കിറ്റുകൾ കുരങ്ങുകൾ അടുത്തുള്ള പാർപ്പിട പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ അണുബാധ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികള്‍.

#Breaking | Bizarre incident in Meerut: Monkeys run away with Corona test samples, locals fear the spread of infection.

Details by TIMES NOW’s Amir Haque. pic.twitter.com/9VrcIn3mqg

— TIMES NOW (@TimesNow) May 29, 2020