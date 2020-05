ന്യൂഡല്‍ഹി: സമോസയുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍. ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സമോസ നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സമോസയ്‌ക്കൊപ്പം മാങ്ങാ ചട്‌നിയും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ജൂണ്‍ നാലിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയും സ്‌കോട്ട് മോറിസണും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറണ്‍സ് വഴി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി ഒന്നിന് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാട്ടുതീ വ്യാപനത്തോടെ സന്ദര്‍ശനം മാറ്റുകയായിരുന്നു.

Sunday ScoMosas with mango chutney, all made from scratch – including the chutney! A pity my meeting with @narendramodi this week is by videolink. They’re vegetarian, I would have liked to share them with him. pic.twitter.com/Sj7y4Migu9

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) May 31, 2020