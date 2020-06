മുംബൈ: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായി മരണപ്പെടുന്ന മുസ്ലീങ്ങളുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് ബ്രിഹാന്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധം. ഇതു സംബന്ധിച്ച്‌ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് വിവാദമായി. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഉത്തരവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നും ഫഡ്‌നാവിസ് ചോദിച്ചു. മെയ് 18ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.

Shocked to know that @mybmc giving legitimacy to organisation like Popular Front of India (PFI), allegedly known for anti-national & anti-social activities.

Hon CM @OfficeofUT ji do you agree to this?

If not, will you take strong action?

Sharing few links, See what is PFI? pic.twitter.com/KLcZoupBPh

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 2, 2020