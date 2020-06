സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ, പുതുക്കിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.പി.എസ്.സി

ന്യൂ ഡൽഹി : മാറ്റിവെച്ച സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.പി.എസ്.സി. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഒക്റ്റോബർ 4നും മെയിന്‍ പരീക്ഷ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 8ന് നടത്താനുമാണ്‌ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനുള്ള തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

UPSC releases the revised schedule of Examinations:

▪️Civil Services Preliminary to be held on 4th Oct;Mains from 08Jan 21. pic.twitter.com/QpWzNiiIVs

