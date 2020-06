കോവിഡ് 19 : നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യം

ദോഹ : കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തി ഖത്തര്‍. ഇനിമുതൽ വാഹനത്തില്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പരമാവധി നാലു പേര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളാണെങ്കില്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ നാലില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളുമായി യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ രണ്ടു പേര്‍ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അനുമതി.

Based on the decision of the Council of Ministers and within the framework of the preventive and precautionary measures taken in Qatar to contain the COVID-19 outbreak، permitted working hours for commercial and service activities have been specified #Qatar #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/Hj6e8Clbmk

— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) June 3, 2020