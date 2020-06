ജയ്‌പൂർ : കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരനായ ജോര്‍ജ്ജ് ഫ്‌ളോയിഡിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ മാതൃക ഇന്ത്യയിലും. രാജസ്ഥാന്‍ ജോധ്പൂര്‍ പൊലീസാണ് മാസ്‌ക് ധരിച്ചില്ലെന്ന പേരില്‍ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചത്. മുകേഷ് കുമാര്‍ പ്രജാപത് എന്ന ബല്‍ദേവ് നഗര്‍ സ്വദേശിക്ക് നേരെയായിരുന്നു അതിക്രമം.

What led to a #GeorgeFloyd moment in Jodhpur?

Man stopped by police for not using mask attacks cops.

Police hits back & presses knee on his throat, man breaks free & hits police again

All this as they wait for thana jeep to take away arrested man. @fpjindia @PoliceRajasthan pic.twitter.com/ROZyvETayt

