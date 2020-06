അഹങ്കാരത്തിന്റെയും കഴിവുകേടിന്റെയും ഫലമാണ് ഈ ദുരന്തം: രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് പങ്കുവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്ത്. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അഹങ്കാരത്തിന്റെയും കഴിവുകേടിന്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന ദുരന്തമെന്നും തെറ്റായ മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍​ നാലാംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. അമേരിക്ക, ബ്രസീല്‍, റഷ്യ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ.

India is firmly on it’s way to winning the wrong race.

A horrific tragedy, resulting from a lethal blend of arrogance and incompetence. pic.twitter.com/NB2OzXPGCX

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 12, 2020