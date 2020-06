ഗാന്ധിനഗർ : ഗുജറാത്തിൽ വൻ ഭൂചലനം. ക​ച്ച് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.13 ന് റി​ക്ട​ർ​സ്കെ​യി​ലി​ൽ 5.5 തീ​വ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു.

An earthquake of magnitude 5.8 struck 122 km north-northwest (NNW) of Rajkot, Gujarat at 8:13 pm today: National Center for Seismology (NCS) pic.twitter.com/xHBfnim0OY

