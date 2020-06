തനിക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം ജസ്റ്റിന്‍ ബീബര്‍ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു, 2014 ല്‍ നടന്നു എന്നു ആരോപിക്കുന്ന കേസിനെതിരെ രസീത്, ഇമെയിലുകള്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, പത്ര റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവ തന്റെ വാദത്തിന് തെളിവായി ഉപയോഗിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒരു അജ്ഞാത അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായത്. തന്നെ ബീബര്‍ ആരോപിച്ച് അവളെ ഐക്യനാടുകളിലെ ടെക്‌സാസ് ഔസ്റ്റിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കൊണ്ടു പോയി ഒരു നാലു ഋതുക്കള്‍ ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് തന്നെ ലൈംബികാതിക്രമണത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നായെന്നും മാര്‍ച്ച് 9, 2014 ന് സൗത്ത്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് സംഗീത ഉത്സവമായ അന്ന് തന്നെ മര്‍ദ്ദിച്ചു എന്നും ആ സ്ത്രീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെയാണ് താരം ഇപ്പോള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കരിയര്‍ മുഴുവന്‍ ക്രമരഹിതമായ ആരോപണങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനാല്‍ ഞാന്‍ സാധാരണ കാര്യങ്ങള്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യയുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു, എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

I don’t normally address things as I have dealt with random accusations my entire career but after talking with my wife and team I have decided to speak up on an issue tonight. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

തുടര്‍ന്ന് ഈ കഥയില്‍ ഒരു സത്യവുമില്ല എന്ന് എഴുതിയ ബീബര്‍, ആക്രമണത്തിന്റെ രാത്രിയില്‍ ഒരു എയര്‍ബണ്‍ബിലും അടുത്ത രാത്രി വെസ്റ്റിന്‍ ഹോട്ടലിലും താമസിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന ഇമെയിലുകളും രസീതുകളും ലേഖനങ്ങളും നല്‍കി. തന്റെ അന്നത്തെ കാമുകി സെലീന ഗോമസിനും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമൊപ്പം താമസിച്ചതായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

‘ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും വളരെ ഗൗരവമായി കാണണം, അതിനാലാണ് എന്റെ പ്രതികരണം ആവശ്യമായിരുന്നത്,’ അദ്ദേഹം എഴുതി. ‘എന്നിരുന്നാലും ഈ കഥ വസ്തുതാപരമായി അസാധ്യമാണ്, അതിനാലാണ് ഞാന്‍ ട്വിറ്റര്‍, അധികാരികള്‍ എന്നിവരുമായി ചേര്‍ന്ന് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.’ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.