ജനപ്രിയ ഹോസ്റ്റും ലോകം കണ്ടതില്‍ വച്ച് തന്നെ വലിയ സാഹസികനുമായ ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കഠിനമായ റേസ്: ഇക്കോ-ചലഞ്ച് ഫിജി (World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji) എന്ന പുതിയ റിയാലിറ്റി മത്സര പരമ്പരയുമായി എത്തുകയാണ്. ലോകത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധകരുള്ള സാഹസിക യാത്രികനാണ് ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സ്. താരത്തിനന്റെ പുത്തന്‍ ഷോയ്ക്കായി ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയിലാണ്.

10 എപ്പിസോഡുള്ള സാഹസിക സീരീസ് പര്യവേഷണ മല്‍സരത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ഇതില്‍ 30 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 66 ടീമുകള്‍ 11 ദിവസം 24 മണിക്കൂറും നിര്‍ത്താതെ ഓടുന്നു, നൂറുകണക്കിന് മൈലുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ഫിജിയന്‍ ഭൂപ്രദേശങ്ങളില്‍ പര്‍വതങ്ങളും കാടുകളും സമുദ്രങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫിജിയിലാണ് ഷോ ചിത്രീകരിച്ചത്.

Check this out!!! The biggest adventure race ever held… The World’s Toughest Race @PrimeVideo https://t.co/womnlzwrdi https://t.co/vbnFEaBAaz

— Bear Grylls (@BearGrylls) June 24, 2020