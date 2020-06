തിരുവനന്തപുരം: ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവക്കുന്നതിനെതിരെയും കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും കേരളാ പൊലീസ് നടത്തിവരുന്ന ഓപറേഷന്‍ പി ഹണ്ടിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നൊബേല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് കൈലാസ് സത്യാര്‍ത്ഥി. ട്വിറ്റര്‍ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഓപ്പറേഷന്‍ പി ഹണ്ടിനെ പറ്റി എന്‍ഡിടിവിയില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് ‘#ദി കേരള പൊലീസ്, നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയ്ക്കും ഇടപെടലിനുമുള്ള പ്രശസ്തി! ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഉണര്‍ത്തല്‍ ആഹ്വാനമായിരിക്കണം’ എന്നായിരുന്നു സത്യാര്‍ത്ഥി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

. @TheKeralaPolice Kudos for your alertness and intervention! This should be a wake up call for other States as well. https://t.co/LYKcqpjMuH

— Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) June 28, 2020