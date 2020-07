കൊല്‍ക്കത്ത: എട്ടു നഗരങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വിലക്ക്. ഡൽഹി, മുംബൈ, പുനെ, നാഗ്പുര്‍, ഇന്‍ഡോര്‍, സൂറത്, ചെന്നൈ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുളള വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ക്കാണ് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ ആറുമുതല്‍ 19 വരെയാണ് നിരോധനം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭ്യര്‍ഥനയെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കൊല്‍ക്കത്ത എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

It is informed that no flights shall operate to Kolkata from Delhi,Mumbai, Pune, Nagpur,Chennai & Ahmedabad from 6th to 19th July 2020 or till further order whichever is earlier. Inconvenience caused is regretted.@AAI_Official @MoCA_GoI @ushapadhee1996 @HardeepSPuri @arvsingh01

— Kolkata Airport (@aaikolairport) July 4, 2020