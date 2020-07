ന്യൂഡല്‍ഹി: സിആര്‍പിഎഫ്, ഐടിബിപി, സിഐഎസ്‌എഫ്, എന്‍എസ്ജി,ബിഎസ്‌എഫ്, എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ സൈനികരും വിമുക്ത സൈനികരും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിർദേശം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റേതാണ് നിർദേശം. വിദേശ ആപ്പുകള്‍ക്ക് അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളില്‍ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി ജി. കിഷന്‍ റെഡ്ഢി ഇ-മെയില്‍ അയച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പകർപ്പും സൈനികർക്ക് നൽകിയ നിർദേശത്തോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

