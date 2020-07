തിരുവനന്തപുരം: സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിടുന്നതില്‍ തനിക്ക് സങ്കടമുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ചതും തിളക്കമാര്‍ന്നതുമായ നേതാവായി ഞാന്‍ കണക്കാക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ടി വിടുന്നതിനു പകരം, അദ്ദേഹത്തിന്റേയും നമ്മുടേയും സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിന് പാര്‍ട്ടിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കുചേരണമെന്നും തരൂർ കുറിച്ചു.

അതേസമയം രാജസ്ഥാന്‍ പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തില്‍നിന്നും പൈലറ്റിനെ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പുതിയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ.

I am sad to see @SachinPilot leave @INCIndia. I consider him one of our best & brightest, and wish it had not come to this. Instead of parting, he should have joined the effort to make the Party a better& more effective instrument for his, and our, dreams.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 14, 2020