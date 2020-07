അബുദാബി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് അബുദാബി. ഇതിനായി വെബ്‌സൈറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അബുദാബി മീഡിയ ഓഫീസാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് www.4humanity.ae എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അബുദാബി, അല്‍ ഐന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. സ്വദേശികള്‍ക്കും താമസക്കാര്‍ക്കും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരിക്കെതിരായ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി നേരത്തെ യുഎഇ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Volunteers wishing to participate in the world’s first phase III clinical trial of the COVID-19 inactivated vaccine in #AbuDhabi can register their details at https://t.co/Jj8zC4KAzV. pic.twitter.com/rEWZ2fJWUA

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 16, 2020