ന്യൂഡല്‍ഹി : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ബിജെപി നുണകള്‍ സ്ഥാപനവത്കരിച്ചതായും ഇന്ത്യ ഇതിന് വലിയ വില നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറയുന്നു. കോവിഡ് കണക്കുകള്‍, ജിഡിപി, ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം

‘കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുകുയും മരണങ്ങള്‍ തെറ്റായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി, യഥാര്‍ത്ഥ ജിഡിപിയിലെ ഇടിവ് മറച്ചുപിടിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജിഡിപിയെ പുതിയ രീതിയിലാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി. ഈ മിഥ്യാധാരണ ഉടന്‍ തകരുകയും ഇന്ത്യ വലിയ നല്‍കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും’- രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

BJP has institutionalised lies.

1. Covid19 by restricting testing and misreporting deaths.

2. GDP by using a new calculation method.

3. Chinese aggression by frightening the media.

The illusion will break soon and India will pay the price.https://t.co/YR9b1kD1wB

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 19, 2020