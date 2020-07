ആശുപത്രി ശ്മശാനത്തിൽ അൻപതോളം മൃതേദഹങ്ങൾ കൂട്ടമായി ദഹിപ്പിച്ചു; തെലങ്കാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

ഹൈദരാബാദ് : കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവരുടെ മൃതേദഹങ്ങൾ കൂട്ടമായി ദഹിപ്പിച്ച നടപടി വിവാദത്തിൽ. അൻപതോളം മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രി ശ്മശാനത്തിൽ ഒരേസമയം ദഹിപ്പിക്കാനെത്തിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് എംഎഎൽഎ സീതാക്ക ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് വിവാദം ഉയർന്നത്.

Shocking😳

On 21st July, the reported #Corona deaths are said to be 7 by Govt whereas more than 30 bodies were cremated at ESI graveyard only

The govt from the beginning itself providing us wrong statistics to hide their incapability in controlling the virus #KCRFailedTelangana pic.twitter.com/iFDgf57yYv

— Danasari Anasuya (Seethakka) (@seethakkaMLA) July 22, 2020