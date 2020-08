ഓഗസ്റ്റിലെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

ദുബായ് : ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ. തുടർച്ചയായ നാലാം മാസവും വിലയിൽ മാറ്റമില്ല, ജൂലൈ മാസത്തെ നിരക്ക് തന്നെ തുടരും. സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 1.91ദിർഹം, സ്പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ ലിറ്റർ 1.80ദിർഹം, ഡീസൽ ലിറ്റർ 2.06 ദിർഹവുമാണ് വില. ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അവസാനമായി ഇന്ധന വിലയിൽ മാറ്റം വന്നത്.

August fuel ⛽ prices as per the #UAE fuel committee are out. #InspiringEnergy

إليكم أسعار الوقود ⛽ لشهر أغسطس وفقاً لما ذكرته لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات. #طاقة_مُلهمة pic.twitter.com/1dAhD0gnpM

— ENOC (@enoc_official) July 28, 2020