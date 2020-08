നടന്‍ സൂര്യയ്ക്കും വിജയ്ക്കുമെതിരെ വിമർശനവുമായി ബിഗ്ബോസ് താരവും നടിയുമായ മീര മിഥുന്‍. അ​ഗരം എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ മറവില്‍ സൂര്യയും കുടുംബവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നടി ആരോപിക്കുന്നു.സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ കോളിവുഡിലെ ഒരു നടനും കുടുംബത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്നും മീര ആരോപിച്ചു. നടന്‍ വിജയ്‌ക്കെതിരെയും നടി ആരോപണവുമായെത്തിയിരുന്നു. ആരാധകരെ ഉപയോഗിച്ച്‌ വിജയ് തനിക്കെതിരേ ട്വിറ്ററിലുള്‍പ്പെടെ അശ്ലീല പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണെന്നും, തന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ച് നേരത്തെയും ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ ഉത്തരവാദികള്‍ നടന്‍ സൂര്യയും വിജയിയാണെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം സൂര്യയ്ക്കും വിജയ്‌ക്കുമെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇവരുടെ ആരാധകര്‍ നടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമശനവുമായെത്തി. മുൻപ് രജനീകാന്തിനെതിരെയും ഇവർ ആരോപണവുമായെത്തിയിരുന്നു.

As long as you keep secrets & suppress information,you are fundamentally at war with yourself. The critical issue is allowing yourself to know what you know.That takes an enormous amount of courage.#KollywoodMafia #nepotisminKollywood #IAMPURE @nakkheeranweb @News18TamilNadu pic.twitter.com/QquNksfq7Y

— Meera Mitun (@meera_mitun) August 1, 2020