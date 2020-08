ദോഹ: പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഖത്തറില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ അറിയിപ്പ് . വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തറില്‍ നിന്നുള്ള ചില സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു. എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്റിഗോയുടേയും സര്‍വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് അതത് വിമാനക്കമ്പനികളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റദ്ദാക്കിയ എയര്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസുകള്‍

0970 from Doha to Mangaluru – 3rd August 2020

1976 from Doha to Hyderabad – 5th August 2020

1982 from Doha to Bengaluru – 6th August 2020

Al 1978 from Doha to Chennai – 7th August 2020

1970 from Doha to Delhi – 9th August 2020

ദ്ദാക്കിയ ഇന്റിഗോ സര്‍വീസുകള്‍

Indigo 6E 8713 from Doha to Chennai – 3rd August 2020

ndigo 6E 8715 from Doha to Lucknow – 4th August 2020

ഈ വിമാനങ്ങളില്‍ മുന്‍കൂട്ടി ടിക്കറ്റുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്തവര്‍ തുടര്‍ സഹായത്തിനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി അതത് വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് എംബസിയുടെ അറിയിപ്പ്. അതേസമയം ഖത്തറില്‍ നിന്നുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാന സര്‍വീസുകളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.