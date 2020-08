കൊല്ലം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രക്ഷാബന്ധന്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അവരുടെ ആശംസ. പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറ്റും പേമാരിയും വന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്‍ ഗോപീഗോപന്മാരെ അതില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഗോവര്‍ദ്ധനം പൊക്കിപ്പിടിച്ചുവെന്ന് പുരാണകഥകളില്‍ പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കാം. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകട്ടെ. രോഗം കൊണ്ടും ചുറ്റുമുള്ള യുദ്ധഭീഷണി കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാം തകര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശക്തിയുണ്ടാകാന്‍ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഈ രക്ഷാബന്ധനം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രക്ഷയായും അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും രക്ഷയായി തീരാന്‍ കഴിയട്ടെ. ധാരാളം കാര്യങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ പരമാത്മാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെയെന്നായിരുന്നു അമൃതാനന്ദമയി ആശംസിച്ചത്.

Respected @Amritanandamayi Ji, I am most humbled by your special Raksha Bandhan greetings. It is my honour and privilege to work for our great nation.

Blessings from you, and from India’s Nari Shakti, give me great strength. They are also vital for India’s growth and progress. https://t.co/FoLQdjrxEi

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2020