ബെംഗളൂരു : ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി.​എ​സ്. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ​യ്ക്ക് കോ​വിഡെന്നു സ്ഥിരീകരണം. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അദ്ദേഹത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. യെ​ദി​യൂ​ര​പ്പ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

I have tested positive for coronavirus. Whilst I am fine, I am being hospitalised as a precaution on the recommendation of doctors. I request those who have come in contact with me recently to be observant and exercise self quarantine.

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) August 2, 2020