സാമ്പാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ചത്തപല്ലിയെ; പ്രമുഖ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിനെതിരേ കേസ്

ന്യൂഡൽഹി : പ്രമുഖ ഹോട്ടലിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ ആളിന് സാമ്പാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ചത്തപല്ലിയെ. ഡൽഹി സ്വദേശിയായ പങ്കജ് അഗർവാൾ എന്നയാളിനാണ് പ്രമുഖ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്ററന്‍റായ ശരവണ ഭവനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കൊണാട്ട് പ്ലേസിലുള്ള റെസ്റ്ററന്‍റിലാണ് പങ്കജും സുഹൃത്തുക്കളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയത്. ദോശയായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്. കഴിച്ച് അൽപ്പ സമയത്തിനകമാണ് സാമ്പാറിൽ നിന്നും ചത്തപല്ലിയെ കിട്ടുന്നത്. ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഇതിനകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു. സാമ്പാർ കോരിയെടുക്കുന്ന സ്പൂണിൽ പല്ലിയെ ആണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്.. പകുതി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദോശയും ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട്. പല്ലിയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമാണ് പങ്കജിന്‍റെ സ്പൂണിലുള്ളത്. കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ ബാക്കി ഇയാൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട്.

A dead lizard found in sambar at most popular restaurant saravana Bhavan, Connaught Place (CP), New Delhi pic.twitter.com/yAwqBX7PvD

— Golden corner (@supermanleh) August 2, 2020