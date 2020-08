അമിത്​ ഷാ ചികിത്സക്ക്​ എയിംസ്​ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി തെരഞ്ഞെടുത്തു: വിമർശനവുമായി ശശി തരൂർ

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി തെരഞ്ഞെടുത്തതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എം.പിയുമായ ശശി തരൂര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എയിംസ്​ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്​ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയെന്നത് അത്​ഭുതമാണ്. ഭരണവര്‍ഗം പൊതുസ്​ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാല്‍ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങള്‍ അവയെ സ്വീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് 1956ല്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ ലാല്‍ നെഹ്​റു എയിംസ്​ മാതൃകക്ക്​ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം റീട്വീറ്റ്​ ചെയ്‌ത്‌ തരൂർ കുറിച്ചു. ഞായറാഴ്​ചയാണ്​അമിത്​ ഷാക്ക്​ കോവിഡ്​ സ്​ഥിരീകരിച്ചത്​. മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രശ്​നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട്​ ഡോക്​ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

True. Wonder why our Home Minister, when ill, chose not to go to AIIMS but to a private hospital in a neighbouring state. Public institutions need the patronage of the powerful if they are to inspire public confidence. https://t.co/HxVqdREura

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 3, 2020