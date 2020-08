ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പറന്ന് വന്നിടിച്ചു; യുവതിയുടെ തലയിൽ 52 സ്റ്റിച്ച്

ബെംഗളൂരു : ഓട്ടോയ്ക്ക് അടുത്തുനിന്ന ഡ്രൈവര്‍ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളില്‍ ആകാശത്തുകൂടി പറന്നുവന്ന്, സമീപത്തുകൂടി നടന്നുപോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ പുറത്തേക്ക്. നിലത്തേക്കു തെറിച്ചുവീണു പരുക്കേറ്റ യുവതിയുടെ തലയില്‍ വേണ്ടിവന്നത് 52 തുന്നിക്കെട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അപകട വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായത്.

A woman receives 52 stitches to her head after a ‘flying’ auto driver lands on her. pic.twitter.com/Zz3FbiXog5

