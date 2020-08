മുംബൈ : കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​നത്തിന് പിന്നാലെ മുംബൈയെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കനത്ത പെയ്യുന്ന മഴയും, വെള്ളപ്പൊക്കവും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലും ഇ​ന്ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ​യു​മാ​യി പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. ലോ​വ​ർ പ​രേ​ൽ, കു​ർ​ള, ഗോ​രെ​ഗാ​വ്, ദാ​ദ​ർ, കിം​ഗ് സ​ർ​ക്കി​ൾ, ഷെ​ൽ കോ​ള​നി, ശി​വാ​ജി ചൗ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 26 പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലായത്. ലോ​ക്ക​ൽ ട്രെ​യി​ൻ‌ സ​ർ​വീ​സു​ക​ളും ‌ നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചു.

Normal life disrupted in #Mumbai as heavy rainfall triggers severe water logging at various places of the city. #Maharashtra

IMD issues red alert for Mumbai, Thane and North Konkan due to heavy rains

Maharashtra: Severe waterlogging in various parts of Mumbai following incessant rainfall in the city; visuals from Parel East.

More than 230 mm of rainfall recorded in Mumbai city in the last 10 hours, according to Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/JVhEWcICvK

