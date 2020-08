ഹൈദരാബാദ് • ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക സ്മിതയ്ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തെലുഗ് സെലിബ്രിറ്റിയാണ് സ്മിത. സ്മിതയുടെ ഭര്‍ത്താവിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മിത തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

“ഇന്നലെ ഭ്രാന്തന്‍ ദിവസമായിരുന്നു. കഠിനമായ വ്യായാമം മൂലമാണ് ശരീരവേദനയെന്ന് ഞാന്‍ കരുതി. പക്ഷെ, പരിശോധനയില്‍ ശശാങ്കും ഞാനും കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കോവിഡിനെ പുറത്താക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷം പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യും. ഞങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ കോവിഡ് വീട്ടിലെത്തി,”- സ്മിത ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പോപ്പ് ആൽബങ്ങളുമായി സംഗീത വ്യവസായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സ്മിത പിന്നീട് ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാന ആലാപനത്തിലേക്ക് മാറി. 2000 ൽ ഹായ് റബ്ബ ആൽബത്തിലൂടെയാണ് സ്മിത തന്റെ ആലാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. “എവരീന ചുസുന്താര”, “സാറ സാര”, “മാഹി വെ”, “ബഹാ കിലിക്കി” എന്നിവ സ്മിതയുടെ ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങളില്‍ ചിലതാണ്.

Mad mad day yesterday. Had some body pains which I thought was due to heavy workout but got tested to be on safe side. Shashank & I tested covid positive. Mostly asymptomatic. Waiting to kick Covid out, donate plasma & chill🤘🏼 We Stayed Home Stayed Safe but Covid came home 😁

