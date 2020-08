രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അച്ഛനാവുമായിരുന്ന സഹ പൈലറ്റിന്റേത് കണ്ണീര്‍ ലാൻഡിങ്ങ്

കോഴിക്കോട് : മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നിറഞ്ഞ ആരവങ്ങള്‍ക്ക് നടുവിലേക്ക് വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ക്യാപ്റ്റൻ അഖിലേഷ് കുമാർ പറന്നിറങ്ങിയിരുന്നു അതേ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ, അതേ റൺവേയിൽ. . അഖിലേഷ് അടക്കമുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ സംഘത്തെ അന്ന് കയ്യടികളോടെയാണ് കരിപ്പൂര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. മെയ് 8നായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ദുബായിൽ നിന്നും കരിപ്പൂരിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര മരണത്തിലേക്കായി.

രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അച്ഛനാവുമായിരുന്നു അഖിലേഷ് കൺമണിയെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ പോലുമാകാതെയാണ് കണ്ണീരോർമയായി മാറിയത്. 32 വയസ്സുകാരനായ അഖിലേഷ് 2017ലാണ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 2017ലായിരുന്നു വിവാഹവും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഥുര സ്വദേശിയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപാണ് അഖിലേഷ് അവസാനമായി വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന് ബന്ധു പറയുന്നു. 15-17 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭാര്യ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാനിരിക്കെയാണ് കുടുംബത്തിന് തീരാവേദനയായി അഖിലേഷിന്റെ വിയോ​ഗം. രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ട് അഖിലേഷിന്.

He was a very humble, polite, & well-behaved person. His wife is expecting to deliver their child in the next 15-17 days. He joined Air India in 2017 and had come home last, before lockdown: Basudev, cousin of co-pilot Akhilesh Kumar who lost his life in the #KozikhodePlaneCrash pic.twitter.com/seIqt4VfWi

