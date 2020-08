“അഭിമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്” : ഹിന്ദിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

ജറുസലേം : രാജ്യം 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. നിങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനിക്കാന്‍ ഒരുപാടുണ്ടെന്നാണ് നെതന്യാഹു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

”എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകള്‍. അഭിമാനിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്” – നെതന്യാഹു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മോദിയും നെതന്യാഹുവും ചേര്‍ന്നുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ചത്.

Wishing my very good friend @PMOIndia @narendramodi and all the people of #IncredibleIndia a joyful #IndiaIndependenceDay .

You have so much to be proud of.

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

🇮🇱🤝🇮🇳 pic.twitter.com/OaW7tHgKrH

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 14, 2020