വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം : സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

കശ്മീർ : സിആർപിഎഫ് സംഘത്തിന് നേരെ ഭീകരാക്രമണം, മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ബാരാമുള്ളയില്‍ ക്രീരി മേഖലയിലാണ് സംഭവം. മുസഫർ അഹമ്മദ് എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും, . രണ്ട് സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Jammu & Kashmir: One personnel of J&K Police & two CRPF soldiers have lost their lives, after terrorists fired some rounds of fire at a joint naka party of CRPF and Police in Baramullah. Area cordoned off & search underway to nab terrorists. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hrXIqhAuZK

— ANI (@ANI) August 17, 2020